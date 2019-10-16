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В России кондуктор заставила ребенка просить деньги на проезд у пассажиров 

Lenta.ru 30 минут назад
Ребенка заставили просить деньги на проезд
Фото: РИА Новости
В Тамбове кондуктор маршрута №18С заставила несовершеннолетнюю девочку просить деньги у пассажиров, так как ее транспортная карта не сработала. Об этом сообщило издание «ВТамбове».
Мать девочки рассказала, что ребенок попытался оплатить проезд по карте на остановке Чичканова. По ее словам, кондуктор начала унижать ребенка и обвинять, что она знала о стоп-листе и специально заплатила картой. С собой у ребенка было 10 рублей, кондуктор не выпустила ее из автобуса и заставила просить деньги у пассажиров.
По словам матери, девочка в слезах просила у пассажиров 12 рублей.
Ранее в Чите кондуктор троллейбуса изготовил и подложил муляж взрывного устройства в салон общественного транспорта, чтобы сорвать свой рабочий день. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 207 УК («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).
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Общество , Тамбов
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