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«Разумные люди должны помочь». Поклонская заступилась за артистов, которых не пустили на «Евровидение» 

Украина.ру + ещё 3 1 час назад
Не пустили на «Евровидение»: Поклонская заступилась за украинских артистов
Фото: РИА Новости
Украинским артистам, которых не пустили на «Евровидение-2020» из-за гастролей в России, должны помочь разумные люди из новой украинской власти. Об этом заявила зампред комитета Госдумы по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская, передает РИА Новости.
Ранее Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) сообщила, что представлять страну на песенном конкурсе могут лишь те артисты, которые не выступали в России с концертами с 2014 года.
«Я люблю слушать музыку, мне нравятся украинские песни и исполнители, там очень много талантливых людей. Хочу надеяться на то, что в эту ситуацию вмешаются разумные люди из новой украинской власти. Ну, а если нет, то думаю, наша страна не откажет в помощи украинским артистам, чьи права будут нарушены подобным запретом», — сказала Поклонская.
Наталья Поклонская также добавила, что заявления украинских политиков о так называемой российской агрессии, на самом деле не имеют ничего общего с интересами Украины.
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Комментарии
Общество , В мире , Конфликты , Политика , Украина , Наталья Поклонская , Комитет госдумы по международным делам , РИА Новости , Республика Крым
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