Придуман новый способ выбивать долги за ЖКХ

В России нашли новый способ выбивать долги за ЖКХ

Петрозаводске коммунальщики придумали новый способ воздействия на неплательщиков: перед домом должника через мощную колонку целый час проигрывается аудиозапись с требованием оплатить ЖКУ. Об этом пишет «Петрозаводск говорит».

В обращении компании «РКС-Петрозаводск», поставщика коммунальных услуг города, говорится следующее:

«Внимание! Собственники дома …! Вы должны за услуги водоснабжения и водоотведения … рублей. Погасите долг! Не позорьтесь перед соседями!».

Представитель организации рассказал изданию, что уже после первого рейда было погашено два долга, а три человека написали заявления с просьбой о рассрочке. На одного из неплательщиков повлиял сосед, который не выдержал громких звуков из колонки и заставил того пойти и вернуть долг. В компании подчеркнули, что подобная мера применяется только к злостным неплательщикам, на которых не могут повлиять даже судебные приставы.

Похожим «творческим» методом воспользовались ранее коммунальщики в Самаре. Они устанавливали рядом с домами неплательщиков «пирамиды позора», которые периодически транслировали аудиосообщения с призывом погасить задолженность по ЖКХ.