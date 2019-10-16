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Научные «лидеры России» будут участвовать в реализации нацпроекта «Наука» 

Рамблер 1 час назад
«Лидеры России» поучаствуют в реализации нацпроекта «Наука»
Фото: ТАСС
Победители конкурса «Лидеры России» по специализации «Наука» должны обеспечить научно-технологический прорыв, который является основной задачей национального проекта «Наука». Об этом заявил министр науки и высшего образования Михаил Котюков, передает ТАСС.
«Мы должны обеспечить тот самый научно-технологический прорыв, который является фактически основой национального проекта "Наука"», — сказал Котюков.
Он отметил, что в ближайшие пять лет в российскую науку придут около 35 тысяч новых исследователей, и очень важно, чтобы в этой сфере также появились талантливые организаторы и управленцы.
По словам министра, в сфере науки недостаточно иметь только управленческие знания — нужно понимать изучаемый предмет, иметь базовые компетенции и опыт.
«Поэтому мы ждем от участников конкурса, что они будут сочетать в себе эти качества», — добавил Котюков.
Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что за первые 10 дней с момента старта нового сезона конкурса «Лидеры России» на новое направление «Наука» поступило более 9 тысяч заявок. В конкурсе могут принять участие граждане РФ в возрасте до 50 лет, которые подтвердили опыт работы в сфере исследований и разработок и стали авторами как минимум одной научной или научно-публицистической статьи.
Победители и финалисты конкурса по направлению «Наука» получат сертификаты на обучение по выбранным программам в ведущих вузах России, возможность пройти стажировки и занять управленческие должности в ведущих российских вузах и научных организациях, профильных министерствах, а также войти в состав Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию.
Я больше не могу: звезда Playboy идет в президенты страны
Комментарии
Общество , Татьяна Голикова , Михаил Котюков , ИТАР-ТАСС
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