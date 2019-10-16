«Лидеры России» поучаствуют в реализации нацпроекта «Наука»

Научные «лидеры России» будут участвовать в реализации нацпроекта «Наука»

Победители конкурса «Лидеры России» по специализации «Наука» должны обеспечить научно-технологический прорыв, который является основной задачей национального проекта «Наука». Об этом заявил министр науки и высшего образования Михаил Котюков , передает ТАСС.

«Мы должны обеспечить тот самый научно-технологический прорыв, который является фактически основой национального проекта "Наука"», — сказал Котюков.

Он отметил, что в ближайшие пять лет в российскую науку придут около 35 тысяч новых исследователей, и очень важно, чтобы в этой сфере также появились талантливые организаторы и управленцы.

По словам министра, в сфере науки недостаточно иметь только управленческие знания — нужно понимать изучаемый предмет, иметь базовые компетенции и опыт.

«Поэтому мы ждем от участников конкурса, что они будут сочетать в себе эти качества», — добавил Котюков.

Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что за первые 10 дней с момента старта нового сезона конкурса «Лидеры России» на новое направление «Наука» поступило более 9 тысяч заявок. В конкурсе могут принять участие граждане РФ в возрасте до 50 лет, которые подтвердили опыт работы в сфере исследований и разработок и стали авторами как минимум одной научной или научно-публицистической статьи.

Победители и финалисты конкурса по направлению «Наука» получат сертификаты на обучение по выбранным программам в ведущих вузах России, возможность пройти стажировки и занять управленческие должности в ведущих российских вузах и научных организациях, профильных министерствах, а также войти в состав Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию.