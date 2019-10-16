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Супруг раскрыл подробности состояния Натальи Белохвостиковой 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Супруг раскрыл подробности состояния Белохвостиковой
Фото: РИА Новости
Советский и российский кинорежиссёр Владимир Наумов прокомментировал сайту Teleprogramma.pro информацию о том, что его жена, 68-летняя актриса Наталья Белохвостикова, находится в реанимации. Напомним, 16 октября СМИ сообщили, что артистка находится в тяжелом состоянии после операции на сердце.
«Не поддавайтесь никаким сплетням, — раздраженно ответил по телефону 91-летний режиссер, услышав про операцию супруги. — Это обыкновенное рядовое исследование, на которое она взяла пару-тройку дней. Вот и всё».
Напомним, режиссер и актриса поженились в 1974 году. У них есть дочь Наталья, и еще в 2007 году Белохвостикова усыновила в детском доме трехлетнего мальчика Кирилла. Год назад подросток упал со второго этажа и получил черепно-мозговую травму.
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Общество , Наталья Белохвостикова , Владимир Наумов
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