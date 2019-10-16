Супруг раскрыл подробности состояния Белохвостиковой

Супруг раскрыл подробности состояния Натальи Белохвостиковой

Советский и российский кинорежиссёр Владимир Наумов прокомментировал сайту Teleprogramma.pro информацию о том, что его жена, 68-летняя актриса Наталья Белохвостикова , находится в реанимации. Напомним, 16 октября СМИ сообщили, что артистка находится в тяжелом состоянии после операции на сердце.

«Не поддавайтесь никаким сплетням, — раздраженно ответил по телефону 91-летний режиссер, услышав про операцию супруги. — Это обыкновенное рядовое исследование, на которое она взяла пару-тройку дней. Вот и всё».

Напомним, режиссер и актриса поженились в 1974 году. У них есть дочь Наталья, и еще в 2007 году Белохвостикова усыновила в детском доме трехлетнего мальчика Кирилла. Год назад подросток упал со второго этажа и получил черепно-мозговую травму.