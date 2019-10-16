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В Ростове пройдет первый чемпионат по поеданию шаурмы на скорость 

Rostof.ru 42 минуты назад
Жители Ростова съедят шаурму на скорость
Фото: depositphotos.com
Первый чемпионат по скоростному поеданию шаурмы состоится в Ростове на следующей неделе. Об этом rostof.ru сообщили в пресс-службе «ДонЭкспоцентра».
— 30 участниц и участников I открытого Чемпионата по скоростному поеданию шаурмы будут соревноваться в любви к популярному южному стрит-фуд блюду — шаурме, — рассказали в пресс-службе.
Участниками соревнований могут стать люди, которым исполнилось 18 лет.
Необычный конкурс пройдет 23 октября, в первый день выставки «Ростов Гостеприимный», где будут представлены продукты питания, напитки, оборудование для пищевой промышленности, тара и упаковка, а также будет работать ярмарка фермерских продуктов. Выставка будет открыта до 27 октября.
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