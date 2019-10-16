Жители Ростова съедят шаурму на скорость

В Ростове пройдет первый чемпионат по поеданию шаурмы на скорость

Первый чемпионат по скоростному поеданию шаурмы состоится в Ростове на следующей неделе. Об этом rostof.ru сообщили в пресс-службе «ДонЭкспоцентра».

— 30 участниц и участников I открытого Чемпионата по скоростному поеданию шаурмы будут соревноваться в любви к популярному южному стрит-фуд блюду — шаурме, — рассказали в пресс-службе.

Участниками соревнований могут стать люди, которым исполнилось 18 лет.

Необычный конкурс пройдет 23 октября, в первый день выставки «Ростов Гостеприимный», где будут представлены продукты питания, напитки, оборудование для пищевой промышленности, тара и упаковка, а также будет работать ярмарка фермерских продуктов. Выставка будет открыта до 27 октября.