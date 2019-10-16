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Ксенофонтова возмутилась «пошлому памятнику» Марьянову 

Рамблер 1 час назад
Ксенофонтова возмутилась «пошлому памятнику» Марьянову
Фото: РИА Новости
Актриса Елена Ксенофонтова назвала «омерзительным» памятник на могиле Дмитрия Марьянова, который ему установили родственники.
По ее словам, установив такой памятник, родные артиста «опошлили и изгадили все, что могли».
«Циничный, осознанно пошлый памятник. Не любви, а абсолютного равнодушия и даже какой-то неприязни к этому человеку. Дима был православным христианином. Нельзя было допустить, чтобы на памятнике не было креста. Но крест, заполненный радугой, — это омерзительно. Надо уважать путь другого человека», — приводит слова Ксенофонтовой журнал StarHit.
Актриса отметила, что на памятнике отсутствует отчество Марьянова. По ее словам, «в этом памятнике нет самого Димы, он не заслужил».
Ксенофонтова призвала «не валять в грязи» имя актера и не обсуждать его пристрастие к алкоголю.
Актер Дмитрий Марьянов умер 15 октября 2017 года в реабилитационном центре «Феникс» в Лобне, где проходил лечение от алкоголизма. Причиной смерти актера стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
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Комментарии
Общество , Дмитрий Марьянов , Елена Ксенофонтова , StarHit
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