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Сервис быстрого оформления документов на детей запустят в 2020 году 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
В РФ пособия на детей будут оформлять за 15 минут
Фото: РИА Новости
Президиум правкомиссии РФ по цифровому развитию одобрил концепцию суперсервиса "Рождение ребенка", который сократит время оформления документов и пособий на детей до 15 минут; россияне смогут стать его пользователями уже в 2020 году, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
Сервис появится на базе портала госуслуг, он поможет родителям легко и быстро — по одному заявлению и без визитов в госорганы — получать весь комплекс услуг и выплат, предусмотренных в период от беременности до записи ребенка в детсад. Результатом оказания услуг является юридически значимый электронный документ, который будет в любой момент доступен в личном кабинете.
Как пояснили в Минкомсвязи, как только будущая мама становится на учет в женской консультации, суперсервис начинает проактивно помогать ей, предлагая запись на консультации и роды. Как только ребенок родится, сервис пришлет ей уведомление о том, что можно оформить весь комплекс документов и пособий на ребенка, и затем "нажатием одной кнопки" запускается единый процесс оформления.
Сейчас для оформления базового комплекта документов и пособий при рождении ребенка требуется до 14 личных визитов в ведомства или МФЦ, 23 бумажных заявления и более 1,5 часов времени без учета ожидания в очереди, на портале госуслуг можно лишь записаться на прием.
"Суперсервис "Рождение ребенка" позволит сделать это дистанционно и сократит время до 15 минут. Готовые документы поступят родителям в электронном виде, а социальные пособия будут перечислены на карту", — рассказали в Минкомсвязи.
Там отметили, что в сервисе остается единственный бумажный документ — свидетельство о рождении, но и он нужен только для выезда за границу. В пределах РФ документы можно будет предъявлять на экране смартфона.
Сервис поможет родителям и далее записать ребенка в поликлинику и детский сад, выбрав удобный вариант. В 2020 году он позволит оформить электронное свидетельство о рождении, СНИЛС, ИНН, полис ОМС, свидетельство о регистрации по месту жительства, а также сертификат на маткапитал. Функционал будет дополняться.
"Задача суперсервиса — взять на себя все бюрократические заботы и дать возможность родителям полностью сконцентрироваться на счастливом событии. Для этого мы постарались создать единый бесшовный процесс взаимодействия государственных ведомств и организаций, в результате которого родителям достаточно буквально нескольких "кликов" для оформления всего комплекта документов и пособий на ребенка", — сказал РИА Новости замглавы Минкомсвязи Максим Паршин.
Посмотреть прототип, а также оставить свои пожелания по его доработке можно на портале госуслуг.
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Общество , Максим Паршин , Минкомсвязи РФ , РИА Новости
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