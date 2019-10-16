Рост насилия над детьми связали с Малаховым и «Давай поженимся!»

Российское общество развращено ток-шоу Андрея Малахова , где смакуются «поганые истории» и передачами типа «Давай поженимся!». Это приводит к росту сексуального насилия над детьми, заявил в интервью изданию «Подъем!» глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи и детства Димитрий Смирнов

«Посмотришь у нас сериалы, а там всё время педофилов ловят. Вместо того, чтобы сеять разумное, доброе, вечное, показывают всякие извращения. На ток-шоу выбирают самые аномальные, поганые истории, и Гордон, и Малахов их смакуют. А «Давай поженимся»? Это просто какой-то бордель», — заявил Смирнов.

Он высказал мнение, что из-за подобных передач и фильмов «люди с лабильной психикой отваживаются на преступление».

«Секс и насилие — это то, что приносит нашему телевизору деньги. Их же интересуют деньги. (…) Во всём только жажда наживы. А что это тухлятиной питаются наши дети, их не волнует», — уверен глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи и детства.

Он также высказал мнение, что нужно «бороться за подрастающее поколение» и предложил ввести в школах новый предмет по нравственному и эстетическому воспитанию.