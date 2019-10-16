Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рост насилия над детьми связали с Малаховым и «Давай поженимся!» 

Рамблер 1 час назад
Рост насилия над детьми связали с Малаховым и «Давай поженимся!»
Фото: Instagram
Российское общество развращено ток-шоу Андрея Малахова, где смакуются «поганые истории» и передачами типа «Давай поженимся!». Это приводит к росту сексуального насилия над детьми, заявил в интервью изданию «Подъем!» глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи и детства Димитрий Смирнов.
«Посмотришь у нас сериалы, а там всё время педофилов ловят. Вместо того, чтобы сеять разумное, доброе, вечное, показывают всякие извращения. На ток-шоу выбирают самые аномальные, поганые истории, и Гордон, и Малахов их смакуют. А «Давай поженимся»? Это просто какой-то бордель», — заявил Смирнов.
Он высказал мнение, что из-за подобных передач и фильмов «люди с лабильной психикой отваживаются на преступление».
«Секс и насилие — это то, что приносит нашему телевизору деньги. Их же интересуют деньги. (…) Во всём только жажда наживы. А что это тухлятиной питаются наши дети, их не волнует», — уверен глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи и детства.
Он также высказал мнение, что нужно «бороться за подрастающее поколение» и предложил ввести в школах новый предмет по нравственному и эстетическому воспитанию.
Как писал «Рамблер», ранее МВД России заявило о резком увеличении количества преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. По данным ведомства, за последние пять лет число таких преступлений увеличилось на 42%.
Я больше не могу: звезда Playboy идет в президенты страны
Комментарии
Общество , Димитрий Смирнов , Андрей Малахов , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин изменил закон «О полиции»
Путин изменил закон «О полиции»26
Израиль тайно ударил по Сирии
Израиль тайно ударил по Сирии476
Кремль ответил на требование о роспуске ДНР и ЛНР
Кремль ответил на требование о роспуске ДНР и ЛНР18
Звезду сериала «Солдаты» арестовали в Москве
Звезду сериала «Солдаты» арестовали в Москве64
Тело россиянина обнаружили в Абхазии
Тело россиянина обнаружили в Абхазии
Видео
Израиль тайно ударил по Сирии
01:52
Израиль тайно ударил по Сирии
Войска Армия
Экстремальное снижение МиГ-29 сняли на видео
00:12
Экстремальное снижение МиГ-29 сняли на видео
Происшествия Армия
Никакого Минска: Киев требует роспуска ДНР и ЛНР
00:29
Никакого Минска: Киев требует роспуска ДНР и ЛНР
В мире Статьи
Путин изменил закон «О полиции»
02:19
Путин изменил закон «О полиции»
Политика Общество
Пришел и остался
03:00
Пришел и остался
Политика Ближний Восток
Звезду сериала «Солдаты» арестовали в Москве
00:35
Звезду сериала «Солдаты» арестовали в Москве
Происшествия Другое
Отец первого «пьяного» мальчика сделал заявление
03:47
Отец первого «пьяного» мальчика сделал заявление
Происшествия
«Несерьезный аргумент»: РФ раскритиковала США за визы
00:39
«Несерьезный аргумент»: РФ раскритиковала США за визы
Политика В мире
Путин сделал заявление о Сирии
06:14
Путин сделал заявление о Сирии
Политика Ближний Восток
NASA прервали прямой эфир из-за смерти Леонова
01:06
NASA прервали прямой эфир из-за смерти Леонова
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение