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Врачи пригрозили массовым увольнением в конце года 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Российские врачи пригрозили массовым увольнением
Фото: РИА Новости
Фельдшер скорой помощи Дмитрий Беляков в эфире НСН сообщил, что к концу года в России может случится массовое увольнение врачей по всей стране.
В Минздраве и Минтруде уверенны, что проблему дефицита врачебных кадров в России можно решить с помощью медиков из-за рубежа. По данным ведомств, в России остро не хватает онкологов, психиатров, ортопедов, окулистов, неврологов и многих других врачей. Для решения этой проблемы Минтруд готов привлечь иностранную рабочую силу — медикам из-за рубежа планируют выдавать паспорта РФ в упрощенном порядке. В ведомствах полагают, что замещение вакантных мест мигрантами поможет хотя бы временно разрешить сложившуюся ситуацию.
Тем не менее, 2 октября стало известно, что в НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина девять врачей написали заявления об увольнении, пожаловавшись на травлю и проблемы с зарплатами. Вероятно, именно этот случай стал причиной для заявлений о дефиците кадров от Минтруда и Минздрава.
Фельдшер скорой помощи Дмитрий Беляков в эфире НСН сообщил, что к концу года в России может случится массовое увольнение врачей по всей стране.
«Сейчас в медицинской сфере зреет движение, что 30 декабря в последний день года массово будут пожданы заявления либо об уходе, либо о переходе на одну ставку, либо отказ работать в тех условиях, которые предоставлены. То есть итальянские забастовки. «Лига защиты врачей» и профсоюз фельдшеров уже столкнулись с этими заявлениями, пытаются как-то разобраться. И что будет 30 декабря, пока еще никто не знает», -заключил он.
Ранее руководитель московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди раскрыл зарплаты руководителей организации. Он заявил, что каждый из семи его заместителей получает 220 тысяч рублей в месяц, тогда как врачи — от 160 до 300 тысяч рублей, тогда как директор института — 180 тысяч рублей. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в эфире НСН назвал неутешительным средний размер оплаты врачей по стране.
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Комментарии1
Общество , Иван Стилиди , Геннадий Онищенко , Дмитрий Беляков , Минздрав РФ , Минтруд , Госдума
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