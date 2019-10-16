Российские врачи пригрозили массовым увольнением

Врачи пригрозили массовым увольнением в конце года

Фельдшер скорой помощи Дмитрий Беляков в эфире НСН сообщил, что к концу года в России может случится массовое увольнение врачей по всей стране.

Минздраве и Минтруде уверенны, что проблему дефицита врачебных кадров в России можно решить с помощью медиков из-за рубежа. По данным ведомств, в России остро не хватает онкологов, психиатров, ортопедов, окулистов, неврологов и многих других врачей. Для решения этой проблемы Минтруд готов привлечь иностранную рабочую силу — медикам из-за рубежа планируют выдавать паспорта РФ в упрощенном порядке. В ведомствах полагают, что замещение вакантных мест мигрантами поможет хотя бы временно разрешить сложившуюся ситуацию.

Тем не менее, 2 октября стало известно, что в НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина девять врачей написали заявления об увольнении, пожаловавшись на травлю и проблемы с зарплатами. Вероятно, именно этот случай стал причиной для заявлений о дефиците кадров от Минтруда и Минздрава.

Фельдшер скорой помощи Дмитрий Беляков в эфире НСН сообщил, что к концу года в России может случится массовое увольнение врачей по всей стране.

«Сейчас в медицинской сфере зреет движение, что 30 декабря в последний день года массово будут пожданы заявления либо об уходе, либо о переходе на одну ставку, либо отказ работать в тех условиях, которые предоставлены. То есть итальянские забастовки. «Лига защиты врачей» и профсоюз фельдшеров уже столкнулись с этими заявлениями, пытаются как-то разобраться. И что будет 30 декабря, пока еще никто не знает», -заключил он.