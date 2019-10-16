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Новость о скорой свадьбе дочери Пескова обрастает новыми подробностями 

Apral.ru 1 час назад
Дочь Пескова Лиза открыла завесу тайны своего скорого бракосочетания. О приближающейся свадьбе Лиза написала у себя в Instagram. Но к сожалению имя своего возлюбленного она на данный момент не раскрывает.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Дорогой дневник, ⠀ На этой неделе дни рождения двух моих любимых мужчин! Мне всегда было намного приятнее что-то готовить, делать сюрпризы и дарить, чем получать… С появлением своего человека пару лет назад я пришла к выводу, что не хочу ничего выставлять в соцсети и обсуждать с друзьями. ⠀ Неприятно осознавать, что в мою личную жизнь будут лезть чужие предположения, абсолютно ни на чем не обоснованные, и вопросы, к тому же я верю в сглаз. ⠀ С правильным человеком изменения в лучшую сторону должны происходить естественным образом. Я сожалею, что институт семьи в наше время потихоньку разваливается, но с детства верю в силу любви и семьи. Для меня брак — союз перед Богом, а никакие не бумажки и росписи. В моём понимании, муж — лучший друг, любовник, наставник. Никогда не понимала людей, которые женятся по расчету — по-моему, это отвратительно. Еще я категорически против масштабных свадебных мероприятий. В моем случае вопрос о формате праздника все еще обсуждается. ⠀ 15.10.2019

Публикация от  Elizaveta Dmitrievna (@lisa_peskova)

Однако, в этой тайне присутствует интересный момент. Под её постом в социальной сети один из подписчиков задал Елизавете провокационный вопрос: «Што правда разница в 12 лет?»
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета ответила, что разница в возрасте между ею и женихом — не 12, а 9 лет. Стоит отметить тот факт, что для Лизы брак является союзом перед Богом, а не какие-то определенные документы.
P. S. И еще один интересный момент про её жениха. Елизавета заявила, что у ее возлюбленного сегодня день рождения.
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Общество , Видео , Дмитрий Песков
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