Новость о скорой свадьбе дочери Пескова обрастает новыми подробностями

Дочь Пескова Лиза открыла завесу тайны своего скорого бракосочетания. О приближающейся свадьбе Лиза написала у себя в Instagram. Но к сожалению имя своего возлюбленного она на данный момент не раскрывает.

Однако, в этой тайне присутствует интересный момент. Под её постом в социальной сети один из подписчиков задал Елизавете провокационный вопрос: «Што правда разница в 12 лет?»

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета ответила, что разница в возрасте между ею и женихом — не 12, а 9 лет. Стоит отметить тот факт, что для Лизы брак является союзом перед Богом, а не какие-то определенные документы.

P. S. И еще один интересный момент про её жениха. Елизавета заявила, что у ее возлюбленного сегодня день рождения.