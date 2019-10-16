Северянам хотят вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Профсоюзы предлагают вернуть жителям Крайнего Севера прежний возраст выхода на пенсию. Эту тему обсуждали на Северной конференции, которая проходила в Салехарде . Но эксперты, опрошенные «URA.RU», сомневаются, что инициативу можно реализовать.

Одним из авторов инициативы была «Коми республиканская организация профсоюза работников лесных отраслей». Как рассказал «URA.RU» заместитель председателя Сергей Осипов, северням нужно вернуть прежний возраст выхода на пенсию: 50 лет для женщин, 55 для мужчин (сейчас 55 и 60 лет, соответственно). Он уверен, что это поможет остановить отток людей из районов Крайнего Севера.

«Кроме того, суровые климатические условия, дефицит «солнечного света» в совокупности, как правило, с тяжелыми и вредными условиями труда негативно сказываются на продолжительности жизни северян», — сказал он.

По данным Центральной профсоюзной газеты «Солидарность», с просьбой отменить пенсионную реформу для северян участники конференции обратятся к президенту России Владимиру Путину и правительству страны.

Но замдиректора института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин считает, что ничего не изменится.

«Я с высокой степенью вероятности уверен, что это решение не будет отменено. А если не будет отменено, то не будет и драматических последствий для экономики», — отметил он.