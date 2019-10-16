Телеведущий Владимир Соловьев рассказал гостям своей авторской программы «Вечер» «одесский» анекдот о визите Рабиновича к нотариусу.
«Рабинович приходит к нотариусу и спрашивает: «Вы нотариус?» — «Да, я нотариус». — «Вы точно нотариус?» — «Точно нотариус». — «Вы тот нотариус, у которого есть такая печать гербовая и есть документ, что он нотариус?» Тот говорит: «Да». «И у вас офис, где написано?» — «Да, есть офис». — «И вы умеете составлять завещания?» — «Да, я умею». — «И вот прям по форме, четко?» — «Да, умею». «Тогда скажите, как пишется: „Никому ничего“, –закончил анекдот телеведущий под смех в студии.
На прошлой неделе телеведущий Владимир Познер рассказал о своем отношении к Владимиру Соловьеву и песне Бориса Гребенщикова „Вечерний М“.