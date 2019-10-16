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Соловьев рассказал анекдот про Рабиновича и нотариуса 

Рамблер + ещё 1 40 минут назад
Владимир Соловьев в эфире своего шоу рассказал анекдот про то, как Рабинович ходил к нотариусу. Соответствующий фрагмент передачи он опубликовал в своем телеграме.
Анекдот прозвучал в эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым» — в прямом, по словам ведущего. Согласно сюжету анекдота, некий Рабинович приходит к нотариусу, и долго выясняет, действительно ли тот является нотариусом.
«Вы нотариус? Точно нотариус? Такой нотариус, у которого есть такая печать, есть документ, что он нотариус? И у вас офис? И вы умеет составлять завещания? И вот прямо по форме, чтобы все четко? Умеете? Точно?» — произносит Соловьев, имитируя акцент, который считается еврейским.
Короткие утвердительные ответы нотариуса на эти вопросы журналист произносил своим обычным голосом. Им же он произнес и последнюю фразу, принадлежащую Рабиновичу, наконец убедившемуся, что нотариус — нотариус.
«Тогда скажите, как пишется "Никому ничего"», — попросил он.
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Общество , Видео , Владимир Соловьев
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