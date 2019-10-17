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В Госдуму внесен проект о предоставлении сведений о лечении осужденных наркоманов без их согласия 

Агентство «Москва» + ещё 5 40 минут назад
Наркоманов будут лечить без их согласия
Фото: РИА Новости
Соответствующий законопроект внесен в нижнюю палату парламента правительством РФ.
«Законопроектом предлагается установить, что при осуществлении контроля за исполнением осужденным обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию соответствующие сведения предоставляются органу уголовно-исполнительной системы по его запросу без согласия осужденного или его законного представителя», — говорится в пояснительной записке.
Подчеркивается, что реализация положений, предусмотренных законопроектом, будет осуществляться за счет средств, выделенных для Федеральной службы исполнения наказаний России, и не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета.
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Общество , Другое , Госдума , Правительство РФ , ФСИН
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