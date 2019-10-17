Наркоманов будут лечить без их согласия

В Госдуму внесен проект о предоставлении сведений о лечении осужденных наркоманов без их согласия

Соответствующий законопроект внесен в нижнюю палату парламента правительством РФ «Законопроектом предлагается установить, что при осуществлении контроля за исполнением осужденным обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию соответствующие сведения предоставляются органу уголовно-исполнительной системы по его запросу без согласия осужденного или его законного представителя», — говорится в пояснительной записке. Подчеркивается, что реализация положений, предусмотренных законопроектом, будет осуществляться за счет средств, выделенных для Федеральной службы исполнения наказаний России , и не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета.

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