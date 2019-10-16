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Хозяевам квартир разрешат сдавать пьяных гостей в вытрезвители 

Ura.Ru 59 минут назад
Россияне, уставшие от своих пьяных гостей, смогут вызвать полицейских, которые доставят надоедливых выпивох в вытрезвитель. Правительство подготовило положительный отзыв на проект поправок в закон о полиции, дающий стражам порядка соответствующие полномочия.
Из квартир в вытрезвители планируется доставлять тех, кто устроил дебош и стал опасен для окружающих, пишет «Российская газета». Хозяева смогут вызвать полицию, написать заявление и отправить дебошира, будь он хоть гость, хоть жилец, в вытрезвитель.
Полиция также будет подбирать на улице бесчувственно пьяных и доставлять в вытрезвители. По статистике, приведенной в газете, за девять месяцев в рамках профилактической работы нарядами полиции было выявлено 180 тысяч человек, которые так сильно приняли на грудь, что уже не могли самостоятельно передвигаться. Ежегодно от переизбытка алкоголя в организме на улицах замерзают около 50 тысяч человек.
Теперь региональные власти должны позаботиться о том, чтобы открыть вытрезвители в городах. Работать они будут на основе партнерства с частными организациями. В кабмине потребовали уточнить правовой статус специализированных учреждений как немедицинских организаций, а также определить виды помощи, которая будет оказываться гражданам в состоянии алкогольного опьянения.
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Комментарии44
Общество , Видео , Политика , "Российская газета"
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