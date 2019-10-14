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Познер отказался считать себя пропагандистом 

Деловая газета «Взгляд» 14 октября 2019
Познер отказался считать себя пропагандистом
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Телеведущий Владимир Познер заявил, что не считает себя пропагандистом в политическом вещании. Он отметил, что, работая в телевизионном формате, «чувствует себя совершенно свободно».
«Не считаю», — заявил Познер в ответ на соответствующий вопрос.
Он выразил уверенность, что «на этом несвободном телевидении» можно не быть пропагандистом.
«Можно идти, на любом телевидении приходится идти на некоторые компромиссы, это в любой стране, этот опыт я имею. Но можно не врать, можно быть объективным и можно стараться давать своей публике максимум информации», — приводятся его слова на сайте «Познер Online».
«Есть некоторые вещи, о которых говорить невозможно, на нашем федеральном телевидении, есть люди, которых я не могу пригласить. (…) Можно, конечно, плюнуть и сказать: «Тогда я не буду делать программу», ну и кто от этого выигрывает? Я пойду в интернет. Ну и что? А что в интернете-то, что я там буду делать?» — задается вопросом Познер.
Он отметил, что его бывшие коллеги по ТВ сейчас работают в интернете не потому, что им это больше нравится, «а потому, что их вытолкнули из телевидения».
Накануне Познер ответил на вопрос о том, почему последние несколько лет «интернет побеждает телевизор».
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Комментарии
Общество , Владимир Познер
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