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Патриарх объяснил, в чём «грех» либерализма 

Аргументы Недели 26 минут назад
Патриарх рассказал о «грехе» либерализма
Фото: РИА Новости
Патриарх Кирилл заявил, что при определенном рассмотрении идею либерализма можно считать греховной. По мнению предстоятеля Русской православной церкви, либералы в центр жизни помещают не Бога, а человека.
«Поставление самого себя в центр жизни и есть либеральная идея. А если "я" в центре — что выше меня? В каком-то смысле это греховная идея, потому что поставление в центр жизни самого себя — это и есть отпадение от Бога. В центре жизни должен быть Бог», — сказал патриарх.
Он отметил, что революция в 1917 году началась именно с Петербурга, поскольку жители города были сильно увлечены идеями либерализма, передаёт РИА Новости.
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Общество , Патриарх Кирилл , РИА Новости
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