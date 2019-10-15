В Россию вновь пригласят мигрантов

Россия примет в 2020 году до 105 тысяч мигрантов из визовых стран

Минтруд готовится выдать разрешения на работу для почти 105 тысяч иностранцев, приезжающих в Россию по визе, следует из проекта, размещенного на портале проектов нормативных-правовых актов.

Узбекистан, Таджикистан, На проживание и работу в России иностранцам требуется разрешение властей. В 2003 году были введены квоты на эти разрешения для граждан визовых стран, а в 2007 году — и безвизовых. При этом мигранты из безвизовых стран (среди них Киргизия Азербайджан , Молдавия) составляют около 80% иностранных работников в России.

"Утвердить на 2020 год квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы: 104993 приглашения на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности; 104993 разрешения на работу", — говорится в проекте документа.

В частности, в 2020 году потребность в рабочих, занятых на горных, горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах составляет 29,9 тысячи, в квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий — 19,6 тысячи, в рабочих металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности — 11,5 тысячи.

Также в Россию смогут пригласить 2,7 тысячи водителей и машинистов подвижного оборудования, 6,8 тысячи операторов, аппаратчиков, машинистов и слесарей-сборщиков стационарного оборудования, и 1,3 тысячи продавцов, натурщиков и демонстраторов одежды.