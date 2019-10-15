В Ростове нашли долгожителей

На Дону зарегистрировали 130 долгожителей

Больше всего среди долгожителей женщин — их 107, мужчин 23.

— Старейшая пенсионерка региона проживает в Ростове (ей в январе исполнилось 109 лет), а самый возрастной получатель пенсии из числа мужчин (ему в 2019 году исполнилось 105 лет) — в Константиновском районе, — говорится в сообщении.

Все пенсионеры, достигшие 80 лет, могут рассчитывать на автоматическое увеличение фиксированной выплаты страховой пенсии по старости в два раза.

Среди долгожителей не только женщина, родившаяся в 1910 году, но и 17 человек, родившихся во времена революции 1917 года.

Упоминаются самые популярные у старейших дончан имена. Это Мария, Матрена, Анна, Иван, Григорий и Александр. Среди тех, кто прожил больше века, и носители редких имен — Ираида, Муза, Домна.