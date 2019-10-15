В Ростове нашли долгожителей

В Ростовской области зарегистрировали 130 человек, возраст которых превышает 100 лет. В этом году свое 100-летие отметили 40 дончан, сообщает пресс-служба отделение пенсионного фонда России по Ростовской области.
Больше всего среди долгожителей женщин — их 107, мужчин 23.
— Старейшая пенсионерка региона проживает в Ростове (ей в январе исполнилось 109 лет), а самый возрастной получатель пенсии из числа мужчин (ему в 2019 году исполнилось 105 лет) — в Константиновском районе, — говорится в сообщении.
Все пенсионеры, достигшие 80 лет, могут рассчитывать на автоматическое увеличение фиксированной выплаты страховой пенсии по старости в два раза.
Среди долгожителей не только женщина, родившаяся в 1910 году, но и 17 человек, родившихся во времена революции 1917 года.
Упоминаются самые популярные у старейших дончан имена. Это Мария, Матрена, Анна, Иван, Григорий и Александр. Среди тех, кто прожил больше века, и носители редких имен — Ираида, Муза, Домна.