Плохо учились: педагог избивала детей на уроках 

Родители учеников московской коррекционной школы № 2124 пожаловались на учительницу из-за избиений детей.
Как сообщает телеграм-канал Baza, родители и школьный психолог заметили синяки на телах детей. Они обратились к частному детективу, который подтвердил их опасения: педагог грубо обращалась с учениками, раздавала им подзатыльники, толкала и била кулаками.
На видеозаписях с камер наблюдения, опубликованных телеграм-каналом, видно, как женщина наклоняется над сидящей за партой девочкой и бьет ее в спину.
14 октября учительницу уволили.