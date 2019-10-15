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В Общественной палате усомнились в законности первого штрафа за фейковую новость 

Говорит Москва 1 час назад
В ОП сомневаются в законности штрафа за фейковую новость
Фото: РИА Новости
Как заявил в эфире «Говорит Москва» секретарь ОП России Валерий Фадеев, заголовок «Срочно! В России готовит революцию Майдан» не попадает в область правоприменения закона.
«Вот этот случай — он, кажется, не в ту сторону, которую имел в виду законодатель. Это вообще общее место, в том числе и на федеральных телеканалах, которые показывают те силы (в их интерпретации), которые хотели бы устроить в России Майдан. Мы разве этого не знаем? Давайте тогда федеральные каналы наказывать».
Фадеев пояснил, что в законе не хватает определения понятию «новость».
«Есть ложные новости, которые сбивают людей с толку, а это, скорее всего, такой квазипублицистический заголовок. Он, может, неудачный, но я не думаю, что это то, что имел в виду законодатель. Ложные новости, которые вводят людей в заблуждение, которые как-то сбивают общественное политическое поле, — это одно, а какие-то рассуждизмы — это другое».
Сегодня стало известно, что за злоупотребление свободой массовой информации наказаны сетевое издание ИД «Момент истины» и его главный редактор Евгений Гнеушев. Основанием для штрафов стали видеоролики издания. В частности, речь идёт о материале, где публицист Андрей Караулов размышляет о протестах в Москве. Законопроект о блокировке недостоверных сообщений был подписан 18 марта.
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Общество , Валерий Фадеев , Андрей Караулов , Общественная палата России , Москва
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