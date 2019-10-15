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За преступления против детей захотели сажать пожизненно 

Lenta.ru + ещё 8 56 минут назад
Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова высказалась о необходимости ужесточения наказания за преступления против детей. Об этом она заявила на круглом столе, посвященном мерам предотвращения преступлений против несовершеннолетних, передает РИА Новости.
Детский омбудсмен подчеркнула, что аппарат внес свои предложения в Госдуму. В частности, Кузнецова хочет добиться пожизненного лишения свободы для убийц детей.
В качестве других мер она предложила ограничить выход в интернет для преступников, «чтобы они не могли реализовать свои преступные замыслы через эту сеть», а также запретить им создавать юридические лица, оказывающие услуги детям. Детский омбудсмен добавила, что просила ускорить принятие соответствующего законопроекта и получила положительный ответ.
Дискуссии о необходимости ужесточения наказания вплоть до смертной казни разгорелись после убийства девятилетней Лизы в Саратове. Девочка пропала по дороге в школу 9 октября. Подозреваемый в убийстве сознался, что задушил девочку, а тело спрятал в гараже.
Он пояснил, что незаконно присвоил себе чужой гараж. Проходя мимо, девочка якобы заговорила с мужчиной, и он испугался, что гараж может принадлежать ее семье. После того, как стало известно об убийстве ребенка, местные жители устроили стихийный митинг, который пришлось разгонять силовикам.
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Комментарии5
Общество , Видео , Криминал , Анна Кузнецова , Госдума , РИА Новости
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