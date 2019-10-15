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За преступления против детей предложили новое наказание 

Рамблер + ещё 9 14 минут назад
Наказание за преступления против детей необходимо ужесточить. Такое мнение высказала уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова на круглом столе, посвященном мерам предотвращения преступлений против несовершеннолетних. Об этом сообщает РИА "Новости".
После убийства 9-летней Лизы Киселевой в Саратове аппарат детского омбудсмена внес в Госдуму законопроект, предлагающий ужесточить наказание за преступления в отношении несовершеннолетних.
«В новом законопроекте будет предусмотрено пожизненное заключение… Именно в этом заключается наше требование и позиция, с которым мы вышли по ужесточению ответственности», — заявила Кузнецова.
Она отметила, что попросила ускорить принятие законопроекта и получила положительный ответ. По ее словам, инициативу рассмотрят в текущую сессию.
9-летняя Лиза Киселева пропала 9 октября по дороге в школу. На следующий день ее тело было обнаружено в гаражах. По подозрению в убийстве был задержан ранее судимый житель Саратова Михаил Туватин. На допросе он дал признательные показания. По его словам, он убил девочку за вопрос о гараже, в котором он незаконно жил.
Комментарии72
Общество , Видео , Криминал , Анна Кузнецова , Госдума
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