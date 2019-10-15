Движение «За права человека» будет судиться с властями

Движение «За права человека» намерено оспаривать требование о ликвидации

Движение "За права человека" намерено оспаривать в суде требование Минюста о своей ликвидации, заявил РИА Новости его руководитель Лев Пономарев

Во вторник стало известно, что Минюст потребовал ликвидации "За права человека", в феврале признанного иностранным агентом. Верховный суд рассмотрит это заявление 14 ноября. По мнению министерства, движение осуществляет уставную деятельность с грубыми нарушениями российского законодательства и положений своего устава.

"Мы намерены судиться. У нас в процессе очень много судов… Будем в Верховном суде тоже спорить с ликвидацией, потому что мы считаем, что Минюст во многом не прав", — сказал Пономарев.

По его словам, в 2014 году у движения был очередной съезд за права человека, в ходе которого были внесены поправки в устав организации, затем зарегистрированные Минюстом.

"Практически одновременно вошли в действие новые поправки в административный кодекс. А Минюст тогда, видимо, посчитал, что мы имели право не вставить, и нам не делали никакие замечания", — сказал лидер движения.

"Но в конце прошлого года, в декабре Минюст проводил внеплановую проверку нашей организации и обнаружил, что наш устав не соответствует этим поправкам в кодексе. Они потребовали, чтобы мы изменили устав, мы сказали, что мгновенно мы не можем, надо провести съезд, который мы можем провести только осенью. Они нам не ответили ничего. Мы думали, что осенью проведем съезд и проведем устав", — сообщил Пономарев.

Собеседник также сообщил, что "За права человека" неоднократно штрафовали за нарушения как иностранного агента.