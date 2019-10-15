Драка россиян за продукты с помойки попала на видео

Драка пенсионеров в Ярославле за просроченные продукты на помойке попала на видео. Запись, сделанную очевидцами, опубликовала жительница города в паблике «Жесть Ярославля» в соцсети «ВКонтакте».

«Сначала не поняли, что за возня, даже драка была. Оказалось, вывезли контейнер с просроченными продуктами из Пятёрочки через дорогу. В толпе-бабушки и дедушки, нужда заставила», — написала автор видео.

«Смотришь такие видео и сгораешь со стыда, что живешь в такой стране …», — отметила одна из подписчиц в комментариях.

Другие комментаторы заметили, что «с голоду у нас никто не помирают», а эти люди роются в помойке не от бедности, а из-за любви к халяве.