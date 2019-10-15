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Леонова похоронили на мемориальном кладбище в Подмосковье 

RT на русском 1 час назад
Леонова похоронили на мемориальном кладбище в Подмосковье
Фото: РИА Новости
Космонавт Алексей Леонов, первым в истории совершивший выход в открытый космос, похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.
Как передаёт ТАСС, военнослужащие 154-го отдельного комендантского Преображенского полка произвели трёхкратный траурный салют при погребении.
Ранее состоялась церемония прощания с космонавтом. На ней присутствовали в том числе министр обороны Сергей Шойгу, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, участник проекта «Союз-Аполлон» астронавт США Томас Стаффорд.
Леонов умер в Москве 11 октября на 86-м году жизни.
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Общество , Сергей Шойгу , Алексей Леонов , Томас Стаффорд , Валентин Терешков , Московская область , Мытищи
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