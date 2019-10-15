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Названо число половых партнеров у россиянок до брака 

Lenta.ru + ещё 6 3 часа назад
Названо число половых партнеров у россиянок до брака
Фото: РИА Новости
До вступления в брак россиянки в среднем имеют одного-двух сексуальных партнеров. Об этом рассказал главный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью Олег Аполихин, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что у мужчин в России до брака бывает примерно шесть-восемь партнерш. Эксперт не уточнил, почему наблюдается такой разрыв в цифрах, и откуда эти данные.
Аполихин добавил, что между первым сексом и вступлением в брак у россиян обычно проходит более 10 лет.
Ранее треть российских мужчин (33 процента) призналась, что, по их мнению, женщина не должна заниматься сексом до брака. На Северном Кавказе такой позиции придерживаются 60 процентов опрошенных агентством «Михайлов и Партнеры. Аналитика». Жители Уральского федерального округа оказались самыми терпимыми в стране (20 процентов). При этом семь из 10 опрошенных женщин заявили, что имеют право на добрачные сексуальные отношения.
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Общество , Социология , Минздрав РФ , РИА Новости
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