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«Полночи хохотал»: Дробыш о провальном исполнении саудовцами гимна РФ 

Рамблер 1 час назад
«Полночи хохотал»: Дробыш о провальном исполнении саудовцами гимна РФ
Фото: ТАСС
Композитор, продюсер Виктор Дробыш рассказал телеканалу «360», как он «полночи хохотал» над исполнением гимна России в Саудовской Аравии во время визита президента Владимира Путина.
Как сообщал «Рамблер», Путин прибыл в Саудовскую Аравию с визитом, в программу которого входила встреча с королем Сaльмaном бен Aбдель-Aзизом Aль Сaудом. Во время встречи прозвучал гимн России в исполнении местного оркестра. Получилось не очень похоже.
Дробыш отметил, что восхитился выдержке Путина, спокойно прослушавшего до конца такую версию гимна.
«Все-таки гимн — то святое. Но, конечно, это кинокомедия, катастрофа. Ну вот такой у них уровень музыкальности», — сказал композитор.
Дробыш отметил, что композицию нельзя назвать сложной.
По его мнению, гармонически гимн России «не самый простой», но для духовиков исполнение сложным быть не должно.
Певец Лев Лещенко вступился за музыкантов, отметив, что они привыкли к восточным мелодиям, которые, возможно, не вышли бы у их российских коллег.
«Важен факт: они играли и старались. <…> Это не то что небрежность — не умеют они так играть. Другая культура абсолютно», — подчеркнул он.
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Комментарии
Общество , Лев Лещенко , Виктор Дробыш , Владимир Путин , Саудовская Аравия
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