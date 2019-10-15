«Полночи хохотал»: Дробыш о провальном исполнении саудовцами гимна РФ

Как сообщал «Рамблер», Путин прибыл в Саудовскую Аравию с визитом, в программу которого входила встреча с королем Сaльмaном бен Aбдель-Aзизом Aль Сaудом. Во время встречи прозвучал гимн России в исполнении местного оркестра. Получилось не очень похоже.

Они пытались… Как саудовский оркестр исполнил гимн России pic.twitter.com/nnys51i5Pr— Наша страна Россия (@therusfed) October 14, 2019

Дробыш отметил, что восхитился выдержке Путина, спокойно прослушавшего до конца такую версию гимна.

«Все-таки гимн — то святое. Но, конечно, это кинокомедия, катастрофа. Ну вот такой у них уровень музыкальности», — сказал композитор.

Дробыш отметил, что композицию нельзя назвать сложной.

По его мнению, гармонически гимн России «не самый простой», но для духовиков исполнение сложным быть не должно.

Певец Лев Лещенко вступился за музыкантов, отметив, что они привыкли к восточным мелодиям, которые, возможно, не вышли бы у их российских коллег.