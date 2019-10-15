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Новый лицей в Абакане назовут в честь погибшего мэра 

РИА Новости 1 час назад
Новый лицей в Абакане назовут в честь погибшего мэра
Фото: CC BY-SA 3.0 / Annenkoan /
Глава Хакасии Валентин Коновалов поддержал инициативу жителей Абакана, предложивших назвать новый лицей в честь погибшего в ДТП мэра Николая Булакина.
Глава Абакана погиб в понедельник, 14 октября, в ДТП в Красноярском крае. По информации региональной ГИБДД, автомобиль 66-летнего мэра вылетел в кювет на 433-м километре трассы Р-257 и врезался в препятствие. Булакин умер на месте до приезда "скорой". По предварительным данным, причиной ДТП могли стать проблемы с сердцем. Начата проверка. В Абакане в связи с гибелью Булакина 16 октября объявили днем траура.
Предложение присвоить лицею имя Булакина озвучили жители Абакана в социальных сетях. Накануне Булакин участвовал в торжественном открытии блока начальной школы в новом здании этого учебного заведения.
Лицей стал первым образовательным учреждением, построенным в Хакасии по программе национального проекта "Образование". Общий бюджет строительства составляет 865 миллионов рублей. Большая часть этих средств федеральные — почти 675 миллионов рублей, и около 190 миллионов рублей выделено из бюджета города. Строительство объекта мэр Абакана контролировал лично.
"Я разделяю боль от потери Николая Генриховича Булакина. С ним ушла целая эпоха, 25 лет истории столицы республики… Жители города предложили назвать открывшийся лицей в Абакане именем Николая Генриховича. Полностью поддерживаю эту идею. Более того, одна из улиц должна носить его имя. Это заслужено. Он как настоящий гражданин много сделал для города и республики. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах людей", — цитирует Коновалова его пресс-служба.
Булакина похоронят в среду на территории Градо-Абаканского храма в честь святых равноапостольных Константина и Елены.
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Комментарии
Общество , Валентин Коновалов , Николай Булакин , Абакан , Красноярский Край , Республика Хакасия
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