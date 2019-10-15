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На НТВ показ порно в эфире прокомментировали шуткой 

Lenta.ru 54 минуты назад
НТВ отреагировало на показ порно в эфире
Фото: РИА Новости
Главный редактор телеканала НТВ Александра Кошарницкая с иронией отреагировала на показ 15 минут порно вместо ток-шоу «Место встречи». Ее слова передает РИА Новости.
«Мы получили большое количество жалоб от телезрителей, так как не все смогли увидеть то, что в течение 15 минут наблюдала часть жителей Рязанской области», — отметила Кошарницкая.
Она в шутку отметила, телекомпания уже ведет переговоры с Pornhub, а также ожидает подключения Новомичуринска в расширенную панель Mediascope (компания, специализирующаяся на медиаизмерениях и мониторинге рекламы — прим. «Ленты.ру») с нового года. «Ну и побольше таких качественных кабельных операторов, а то у Роскомнадзора мало работы», — заключила она.
Из-за технического сбоя некоторые жители Новомичуринска Рязанской области увидели в эфире НТВ порно. Утверждается, что в это время в кабельной сети Новомичуринска проходили ремонтные работы, и один из сотрудников нечаянно подключил к каналу НТВ не тот кабель. По словам гендиректора, трансляция порнофильма длилась около 15 минут.
Ранее водители в американском штате Мичиган в течение примерно 20 минут наблюдали трансляцию порно на билборде, установленном на трассе. Инцидент привлек внимание полиции, было начато расследование.
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Общество , Роскомнадзор , РИА Новости , Lenta.ru , НТВ , Рязанская Область
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