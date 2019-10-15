Выставка «Сокровища музеев России» откроется в Омске

Выставка «Сокровища музеев России» откроется 22 октября в Омске

Выставка «Сокровища музеев России» пройдёт с 22 октября по 17 ноября в омском музее имени Врубеля, сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу областного министерства культуры.

Выставка уже состоялась в Калининграде, Тюмени, Нижнем Новгороде, Южно-Сахалинске, Астрахани, Перми и Воронеже. Её посетили более миллиона человек. Омск — завершающий город на пути следования экспозиции.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала о выставке молодых российских художников в Тольятти.