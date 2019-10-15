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Выставка «Сокровища музеев России» откроется 22 октября в Омске 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Выставка «Сокровища музеев России» откроется в Омске
Фото: РИА Новости
Выставка «Сокровища музеев России» пройдёт с 22 октября по 17 ноября в омском музее имени Врубеля, сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу областного министерства культуры.
Посетители смогут увидеть работы Алексея Антропова, Исаака Левитана, Ивана Айвазовского, Ивана Билибина, Петра Кончаловского и других отечественных мастеров.
Выставка уже состоялась в Калининграде, Тюмени, Нижнем Новгороде, Южно-Сахалинске, Астрахани, Перми и Воронеже. Её посетили более миллиона человек. Омск — завершающий город на пути следования экспозиции.
Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала о выставке молодых российских художников в Тольятти.
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