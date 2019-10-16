Россияне назвали самые скучные профессии

Россияне перечислили самые скучные профессии

Россияне считают самыми скучными работу охранника и бухгалтера. Такие выводы сделали сотрудники сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob, проведя опрос среди соотечественников.

О скучной профессии охранника заявили 13% респондентов, 9% считают, что профессия бухгалтера навевает скуку. Скучна деятельность продавца для 5% россиян. По 4% набрали профессии сторожа и уборщика. Работу в офисе и библиотеке считают неинтересной рутиной по 3% опрошенных, а 2% заявляют, что самыми неинтересными профессиями считают вахтеров и сторожей.

«Любая профессия скучна, когда она нелюбима и неинтересна», — приводит заявление 8% респондентов «Российская газета».

Среди скучных профессий также были названы работа водителя, депутата, грузчика, архивариуса, программиста и оператора call-центра.