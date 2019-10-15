Россиянам показали порно вместо программы на НТВ

Порнофильмы включили посреди бела дня для рязанцев вместо программы НТВ

«Кино для взрослых» показали в три часа дня 14 октября абонентам кабельного телевидения в городе Новомичуринске Рязанской области . В фирме все списали на технический сбой.

Вместо программы «Место встречи» на НТВ по кабельному телевидению неожиданно стали показывать порнофильмы, пожаловался рязанскому новостному сайту «Пресса» местный житель. Он отметил, что «жесткое кино для взрослых» длилось в эфире не менее 15 минут.

Гендиректор ООО «ТелеМаг» Александр Чупрынин признал, что порно действительно появилось в эфире, но списал это на техническую ошибку.

«Технический сбой. Дело в том, что в кабельной сети Новомичуринска сейчас идут ремонтные работы, и сотрудник нечаянно подключил к каналу НТВ не тот кабель, не с того спутника», — рассказал Чупрынин.

Он отметил, что ранее рязанцам также показывали непристойные сцены в компании другого кабельного оператора, но тогда это списали на происки конкурентов.