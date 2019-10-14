«На зоне лучше кормят»: родители показали еду в садике

«На зоне лучше кормят»: родители показали бутерброд для детей в садике

В Сети разгорелись споры после фотографии бутербродов с очень маленькими кусочками сыра, которые дают воспитанникам детского сада в Переславле. Фото опубликовано в сообществе «Подслушано в Переславле».

Фото бутербродов сделано одной из мам воспитанников детского сада. Кусочки сыра на хлебе выглядят настолько маленькими, что в пользователи в комментариях сравнили порции с блокадными, а также предположили, что «на зоне лучше кормят».

Заведующая детским садом Наталья Бакунина в комментарии изданию 76.ru заявила, что по норме полагается кормить детей сыром один раз в неделю. Но администрация приняла решение давать сыр детям чаще, но меньшими порциями.