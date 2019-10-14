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«На зоне лучше кормят»: родители показали бутерброд для детей в садике 

Рамблер 23 минуты назад
«На зоне лучше кормят»: родители показали еду в садике
Фото: 76.ru
В Сети разгорелись споры после фотографии бутербродов с очень маленькими кусочками сыра, которые дают воспитанникам детского сада в Переславле. Фото опубликовано в сообществе «Подслушано в Переславле».
Фото бутербродов сделано одной из мам воспитанников детского сада. Кусочки сыра на хлебе выглядят настолько маленькими, что в пользователи в комментариях сравнили порции с блокадными, а также предположили, что «на зоне лучше кормят».
Заведующая детским садом Наталья Бакунина в комментарии изданию 76.ru заявила, что по норме полагается кормить детей сыром один раз в неделю. Но администрация приняла решение давать сыр детям чаще, но меньшими порциями.
«Таким образом детки получают и кашу, и пудинг, и сыр чаще. Соотношение калорий, жиров, белков и углеводов соблюдено. То есть мы решили давать малышам сыр чаще, но по чуть-чуть. Таким образом и дети сыты, и по бюджету все в норме», — пояснила заведующая.
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Комментарии8
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