В России может исчезнуть возрастная маркировка

Глава Министерства культуры России Владимир Мединский заявил, что ведомство поддерживает инициативу Госдумы по упразднению всей возрастной маркировки на произведениях искусств.
Сегодня каждый фильм получает ограничения, но при этом никто не следит за тем, ходят дети на фильмы с маркировкой «18+» или не ходят, — считает министр.
По его словам, Минкультуры с самого начала выступало за данную инициативу, так как излишнее количество ограничений делает сложным контроль за их исполнением, передаёт ТАСС.
Ранее депутат ГД Елена Ямпольская провела рейд по книжным магазинам с целью проверить возрастную маркировку на различных изданиях. По её словам, она была поражена некоторыми ограничениями. К примеру, Ямпольская выделила маркировку «16+» на Библии и трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта», писал News.ru.