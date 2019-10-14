В России может исчезнуть возрастная маркировка

Минкультуры поддерживает упрощение возрастной маркировки

Сегодня каждый фильм получает ограничения, но при этом никто не следит за тем, ходят дети на фильмы с маркировкой «18+» или не ходят, — считает министр.

По его словам, Минкультуры с самого начала выступало за данную инициативу, так как излишнее количество ограничений делает сложным контроль за их исполнением, передаёт ТАСС.