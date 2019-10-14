Минобороны предложило отмечать День Русской Америки

Министерство обороны уведомило о подготовке проекта закона об установлении в России памятного дня — Дня Русской Америки, который должен отмечаться 19 июля.

Уведомление размещено на портале проектов нормативных актов.

Предлагается подготовить проект указа президента об установлении Дня Русской Америки. Датой вступления указа в силу называется январь 2020 года.

«Общественные отношения, являющиеся предметом регулирования данного проекта указа, касаются российско-американских отношений. В настоящее время в Российской Федерации не установлены памятные даты, посвященные Русской Америке. Наличие такой даты будет способствовать развитию российско-американских отношений в сфере культурной дипломатии и гуманитарного сотрудничества», — говорится в тексте уведомления.

Русской Америкой называют совокупность владений Российской империи в Северной Америке, в том числе Аляски, Алеутских островов, архипелага Александра, поселений на тихоокеанском побережье США (крепость Росс) и Елизаветинскую крепость на Гавайях.