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Фонд президентских грантов отобрал 100 лучших проектов 2017 года 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фонд президентских грантов отобрал 100 лучших проектов
Фото: Фонд президентских грантов
Координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов на развитие гражданского общества отобрал 100 лучших проектов, получивших финансирование в 2017 году, и реализованных в 2018 году.
Генеральный директор фонда президентских грантов Илья Чукалин рассказал, что при выборе лучших эксперты ориентировались на три критерия: качество реализации проекта, достижение социальных результатов и информационную открытость, передает «Интерфакс».
«Если организация закрытая, если проект не освещается, то я, как человек, желающий узнать, например, куда мне отвести ребенка, как мне получить поддержку от НКО, не могу их найти, и это плохо», — сказал Чукалин.
По его словам, на попадание в топ-100 претендовали семь проектов на место.
Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко отметил, что при прочих равных эксперты ориентировались на тиражируемость проекта. «100 лучших — это все-таки пример для других. Этот опыт надо тиражировать. Мы старались выбрать не просто хороший проект, а тот, который будет распространён на территорию других регионов», — подчеркнул Кириенко.
Топ-100 сегодня будет опубликован на сайте оценка.гранты.рф.
Кириенко сообщил, что представителей вошедших в топ-100 проектов пригласят на форум волонтеров, который пройдет 5 декабря.
Для победителей устроят дополнительные образовательные программы акселерации. Кроме того, при подаче заявок на гранты в будущем они будут автоматически получать максимальный балл по критерию опытности.
Фонд президентских грантов начал работу в 2017 году.
Всего во всех шести конкурсах президентских грантов приняли участие уже 21 тыс. 714 некоммерческих организаций. Это 10,5% от всех зарегистрированных в стране НКО, говорят в фонде. В 2019 году гранатовый фонд составляет 8 млрд рублей.
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Комментарии
Общество , Илья Чукалин , Сергей Кириенко , Администрация Президента РФ , Интерфакс
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