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Более 50 млрд руб за 2019 год потратили в России на медпомощь онкобольным 

РИА Новости 2 часа назад
Названа сумма медпомощи онкобольным в 2019 году
Фото: Р-Спорт
Почти 75% средств на оказание медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, выделенных на 2019 год, уже потрачено, заявил главный внештатным онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
"Сейчас использовано 50,4 миллиарда рублей (74,9%)", — сказал Каприн на форуме по общественному здоровью.
Он уточнил, что затраты, которые идут на онкологическую службу, четко отслеживаются и являются индикатором реализации мероприятий проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями.
Более 32 миллиардов рублей было потрачено на противоопухолевую лекарственную терапию, почти 11 миллиардов — на хирургическое лечение и 5,7 миллиарда — на лучевую терапию, следует из презентации к выступлению Каприна.
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Общество , Андрей Каприн , Минздрав РФ
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