Названа сумма медпомощи онкобольным в 2019 году

Более 50 млрд руб за 2019 год потратили в России на медпомощь онкобольным

Андрей Каприн. Почти 75% средств на оказание медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, выделенных на 2019 год, уже потрачено, заявил главный внештатным онколог Минздрава РФ

"Сейчас использовано 50,4 миллиарда рублей (74,9%)", — сказал Каприн на форуме по общественному здоровью.

Он уточнил, что затраты, которые идут на онкологическую службу, четко отслеживаются и являются индикатором реализации мероприятий проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями.

Более 32 миллиардов рублей было потрачено на противоопухолевую лекарственную терапию, почти 11 миллиардов — на хирургическое лечение и 5,7 миллиарда — на лучевую терапию, следует из презентации к выступлению Каприна.