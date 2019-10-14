Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы топ-100 лучших проектов НКО, получившие президентские гранты 

Национальная Служба Новостей + ещё 11 20 минут назад
Фонд президентских грантов отобрал 100 лучших проектов
Фото: Фонд президентских грантов
Координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества выбрал сто лучших проектов, которые были профинансированы в 2017, и воплощены в жизнь в 2018. О принципах отбора рассказал глава фонда президентских грантов Илья Чукалин. По его словам, экспертная оценка основывалась на трёх составляющих: качестве реализации проекта, достижении социальных результатов, а также информационной открытости. На попадание в топ-100 претендовали семь проектов на место. Как подчеркнул заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, при прочих равных в расчёт принималась возможность распространения опыта проекта на другие регионы. Представители сотни будут приглашены в начале декабря на форум волонтеров. Они также пройдут дополнительные образовательные программы развития проектов. Всего во всех шести конкурсах президентских грантов приняли участие уже околоо 22 тысяч некоммерческих организаций. В этом году гранатовый фонд составляет 8 миллиардов рублей.
Опоздавший на рейс пассажир устроил погром
Национальная Служба Новостей: последние новости
Соловьев опроверг обвинения в намерении получить итальянское гражданство Соловьев опроверг обвинения в намерении получить итальянское гражданство Шнуров написал цензурный стих об отдыхе Путина в тайге Шнуров написал цензурный стих об отдыхе Путина в тайге Минтруд отправит молодых родителей работать в «тень» Минтруд отправит молодых родителей работать в «тень»
Комментарии
Общество , Илья Чукалин , Сергей Кириенко , Администрация Президента РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Саратовского детоубийцу некому защищать в суде
Саратовского детоубийцу некому защищать в суде
В ЕС оценили план Киева по Донбассу
В ЕС оценили план Киева по Донбассу55
«Сидит один»: как живет Борис Моисеев после инсульта
«Сидит один»: как живет Борис Моисеев после инсульта16
Известный блогер назвал худший город России
Известный блогер назвал худший город России27
Убийца рассказал о последних часах жизни Михаила Круга
Убийца рассказал о последних часах жизни Михаила Круга4
Видео
В Киеве начались протесты
00:31
В Киеве начались протесты
Украина В мире
«Сидит один»: как живет Борис Моисеев после инсульта
00:56
«Сидит один»: как живет Борис Моисеев после инсульта
Шоу-бизнес
На рукопожатие к Путину собралась очередь
00:31
На рукопожатие к Путину собралась очередь
Политика
В ЕС оценили план Киева по Донбассу
04:43
В ЕС оценили план Киева по Донбассу
В мире Европа
В Средиземном море запустили «Калибры»
00:53
В Средиземном море запустили «Калибры»
Армия Войска
В России возродят поезда-призраки
03:09
В России возродят поезда-призраки
Оружие Армия
Путин проводит переговоры с королём Саудовской Аравии
Путин проводит переговоры с королём Саудовской Аравии
Политика
СК разместил видео с томским насильником
00:57
СК разместил видео с томским насильником
Происшествия
Эрдоган заставил Запад перейти на сторону Асада
03:02
Эрдоган заставил Запад перейти на сторону Асада
В мире
Кремль оценил возможность военного конфликта РФ и Турции
04:04
Кремль оценил возможность военного конфликта РФ и Турции
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение