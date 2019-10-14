Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Подмосковье стартовал форум замещающих семей 

Lenta.ru 1 час назад
В Подмосковье стартовал форум замещающих семей
Фото: РИА Новости
Около одной тысячи человек участвуют в подмосковном форуме замещающих семей, который проходит в Доме регионального правительства в понедельник, 14 октября. Об этом сообщила министр образования региона Ольга Забралова, передает РИАМО.
По ее словам, в ходе мероприятия обсуждаются вопросы поддержки замещающих семей, развития форм семейного устройства детей-сирот, а также юридические вопросы, проблемы воспитания. Министр также напомнила, что форум проводится ежегодно с 2011 году.
Модераторами дискуссионных площадок выступят ведущие эксперты в сфере образования, семейного воспитания, психологии и права, уточняется на сайте областного правительства.
Всего сегодня в регионе насчитывается более 25 тысяч сирот, их них 15,7 тысячи находятся на воспитании в замещающих семьях, почти 8,5 тысячи детей проживают в семьях усыновителей.
Опоздавший на рейс пассажир устроил погром
Последние новости
Раскрыта причина перевода Заворотнюк в центр для тяжелобольных Раскрыта причина перевода Заворотнюк в центр для тяжелобольных Депутаты удивились возможности купить наркотики прямо в Госдуме Депутаты удивились возможности купить наркотики прямо в Госдуме Мэр российского города погиб в ДТП Мэр российского города погиб в ДТП
Общество , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинцы призвали признать Крым российским
Украинцы призвали признать Крым российским2
В России возродят поезда-призраки
В России возродят поезда-призраки25
В Киеве начались протесты
В Киеве начались протесты149
«Бывают настоящие сумасшедшие»
«Бывают настоящие сумасшедшие»12
Авиасообщение с Украиной: Россия приняла решение
Авиасообщение с Украиной: Россия приняла решение42
Видео