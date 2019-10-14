В Подмосковье стартовал форум замещающих семей

Около одной тысячи человек участвуют в подмосковном форуме замещающих семей, который проходит в Доме регионального правительства в понедельник, 14 октября. Об этом сообщила министр образования региона Ольга Забралова, передает РИАМО.

По ее словам, в ходе мероприятия обсуждаются вопросы поддержки замещающих семей, развития форм семейного устройства детей-сирот, а также юридические вопросы, проблемы воспитания. Министр также напомнила, что форум проводится ежегодно с 2011 году.

Модераторами дискуссионных площадок выступят ведущие эксперты в сфере образования, семейного воспитания, психологии и права, уточняется на сайте областного правительства.

Всего сегодня в регионе насчитывается более 25 тысяч сирот, их них 15,7 тысячи находятся на воспитании в замещающих семьях, почти 8,5 тысячи детей проживают в семьях усыновителей.