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Познер заявил о презрении к интернету 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Познер заявил о презрении к интернету
Фото: РИА Новости
Интернет неинтересен Владимиру Познеру, заявил он сам. Соответствующая цитата приведена на сайте журналиста.
На днях, как сообщал «Рамблер», в московском бард-клубе «Гнездо глухаря» состоялась встреча с Познером. В ходе нее журналист заявил, что интернет его не влечет, потому ничего не может предложить с точки зрения журналистской работы.
«С точки зрения денег это может быть интересно», — допустил он.
При этом Познер сравнил разницу между просмотрами на YouTube и на телевидении с разницей между блокбастером и фильмом «Восемь с половиной» Федерико Феллини — создателей блокбастеров никто не запоминает, а Феллини остается Феллини.
Кроме того, журналист назвал «проигрыш» телевидения интернету российским феноменом. По его словам, в США, Франции, Германии, Великобритании телевизор смотрят «со страшной силой», а российских зрителей ТВ не устраивает прежде всего тем, что информация там зачастую не соответствует действительности. Интернет же привлекает россиян, особенно молодежь, правдой, но негативной.
«Я не думаю, что телевидение погибнет вообще. Наоборот, я думаю, что в будущем люди будут "входить" в телевизор, принимать участие в том, что там происходит», — добавил он.
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Комментарии
Общество , Владимир Познер
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