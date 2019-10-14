Познер заявил о презрении к интернету

На днях, как сообщал «Рамблер», в московском бард-клубе «Гнездо глухаря» состоялась встреча с Познером. В ходе нее журналист заявил, что интернет его не влечет, потому ничего не может предложить с точки зрения журналистской работы.

«С точки зрения денег это может быть интересно», — допустил он.

При этом Познер сравнил разницу между просмотрами на YouTube и на телевидении с разницей между блокбастером и фильмом «Восемь с половиной» Федерико Феллини — создателей блокбастеров никто не запоминает, а Феллини остается Феллини.

Кроме того, журналист назвал «проигрыш» телевидения интернету российским феноменом. По его словам, в США, Франции, Германии, Великобритании телевизор смотрят «со страшной силой», а российских зрителей ТВ не устраивает прежде всего тем, что информация там зачастую не соответствует действительности. Интернет же привлекает россиян, особенно молодежь, правдой, но негативной.