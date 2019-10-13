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Всеволод Чаплин поспорил о мате с Сергеем Шнуровым 

Говорит Москва 42 минуты назад
«Не человек»: Чаплин обрушился на Шнурова
Фото: РИА Новости
Ранее лидер группы «Ленинград» заявил, что в его песнях нет нецензурной брани.
Артист отметил, что для него существует лишь русский язык «в полном его объёме».
Протоирей Всеволод Чаплин в интервью «Говорит Москва» раскритиковал логику Шнурова. Он обратил внимание, что своими действиями музыкант нарушает закон.
«Если руководствоваться подобной логикой, можно сказать, что Шнур — не человек, у него нет никаких гражданских прав и с ним можно сделать всё что угодно. Мы этой логикой не руководствуемся и считаем, что понятие «нецензурная брань» существует. Закон фиксирует слова, которые нельзя употреблять в публичном пространстве. По сути, Шнуров отрицает и закон, и нравственность, и нормальную человеческую логику».
Чаплин призвал власть встать на защиту закона и пресечь использование мата музыкантами.
«Позор нашим властям, которые не пресекают употребление нецензурной брани Шнуровым со сцены. Это нарушение закона. Если закон в стране не действует, значит — власти нет, государства нет. Когда идёт речь о защите совести народа и душ, власти плевать».
В прошлом году Всеволод Чаплин и Сергей Шнуров обменялись стихотворениями в адрес друг друга. Протоирей ответил на шуточное сообщение певца: «Бедняга со шнурком в трусах/ Зачем-то любит обнажаться / И с рожей зверской выражаться /Каков смельчак, глупышки, ах!».
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Общество , Всеволод Чаплин , Сергей Шнуров , Москва
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