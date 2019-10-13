Познер вынес приговор отечественному ТВ

Патриотичное российское ТВ и либеральный рунет сравнили с художником, рисующим одноногого генерала на коне. К такому образному сравнению прибег тележурналист Владимир Познер . Он вспомнил притчу Фазиля Искандера

«Была замечательная притча о том, как объявили награду тому человеку, который нарисует лучший портрет генерала, очень маленького роста, который потерял ногу во время одного сражения. Победил художник, который нарисовал такую картину: генерал сидит на коне, причем правильной ногой, то есть в профиль, нога, который нет, ее не видно. Вот у нас такое телевидение», — сказал Познер.

По его словам, если ТВ «рисует» только ту сторону генерала, где у него есть нога, то многие оппозиционные издания интернета, напротив, предпочитают показывать только его «безногую» сторону.

Именно это зачастую привлекает в интернет молодежь.

По сути, россиянам постоянно приходится лавировать между потоками сверхположительной и супернегативной информации.

Познер также сослался на слова «одного высокопоставленного лица» о том, что ежегодно телевидение теряет в России около 300 тысяч зрителей.

Однако тележурналист считает, что телевидение не погибнет.

«Я не думаю, что телевидение «погибнет» вообще, наоборот. Я даже думаю, что в будущем в квартирах одна стена будет телевизионным экраном, и люди будут надевать какой-то аппарат и входить в телевизор, принимать участие с тем, что там происходит.

Но у нас, пока будет та система, которая сегодня существует — да, телевидение будет терять». — сказал телеведущий.