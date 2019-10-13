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Поляну с яйцами ведьм обнаружили под Челябинском. Видео 

360tv.ru 22 минуты назад
Поляну с яйцами ведьм обнаружили под Челябинском
Фото: РИА Новости
На Урале женщина, бродя по лесу, нашла небольшую поляну, где растут редкие для этих мест грибы. Они называются Веселка Адриана и выглядят почти как яйцо. Подробности сообщил портал Cheltv.ru.
Веселка Адриана — далеко не единственное название редких для Урала грибов. Фаллюс нескромный, сморчок подагрический, чертово яйцо, яйцо ведьм — это все о них. Раньше считалось, что эти грибы обладают магическими свойствами. Якобы это афродизиак. Настои из чертова яйца раньше лечили почки, ревматизм и подагру.
Жительница Челябинской области разместила видео своей находки в социальной сети. Она пояснила, что наблюдала, как веселка растет, а увеличиваются эти грибы с очень большой скоростью — до пяти миллиметров каждую минуту. Еще одно их свойство — запах. Они не просто неприятно пахнут, а откровенно воняют.
Обычно грибы этого вида растут на территории Северной Америки, Турции, Китае, Японии, некоторых странах Европы. «Яйца ведьм» кое-где даже употребляют в пищу.
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Общество , ГТРК "Южный Урал" , Челябинск
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