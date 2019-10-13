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Горбачев раскрыл отношение к возвращению смертной казни 

Lenta.ru 1 час назад
Горбачев раскрыл отношение к смертной казни
Фото: ТАСС
Бывший президент СССР Михаил Горбачев раскрыл свое отношение к возможности снятия моратория на смертную казнь в России. Его слова привел в Telegram-канале главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
«Я против смертной казни. Много ошибок. Неэффективно. И бессмысленно», — передал мнение Горбачева Венедиктов. Он также прикрепил актуальную фотографию 88-летнего бывшего президента СССР.
Об отмене моратория на смертную казнь в России заговорили после убийства в Саратове девятилетней Лизы. Школьницу задушил четырежды судимый Михаил Туватин. На портале Change.org созданы несколько соответствующих петиций. На странице Госдумы во «ВКонтакте» был проведен опрос на тему. 80 процентов проголосовавших выступили за такую меру.
В поддержку инициативы выступили телеведущий Владимир Соловьев и депутат Госдумы Евгений Примаков. Последний заявил, что против идеи содержать таких преступников в тюрьмах за деньги налогоплательщиков. При этом в Кремле отметили, что не обсуждают подобное предложение.
Россия фактически ввела мораторий на смертную казнь в 1996 году при вступлении в Совет Европы, ратифицировав Европейскую Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. В 2010 году Конституционный суд России принял решение о продлении моратория.
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Комментарии2
Общество , Михаил Горбачев , Евгений Примаков , Владимир Соловьев , Алексей Венедиктов , Совет Европы , Госдума , Эхо Москвы
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