«Лидеры России» участвуют в программе «Наставничество»

«Лидеры России» поделятся опытом с победителями конкурсов платформы «Россия — страна возможностей»

Стартовала третья установочная сессия для новой группы участников программы «Наставничество». В ней приняли участие 52 человека — 26 пар. Финалисты и победители конкурса «Лидеры России» выступили наставниками для лауреатов других проектов президентской платформы « Россия — страна возможностей».

Программа «Наставничество» реализуется по инициативе и при поддержке сообщества победителей конкурса «Лидеры России» — клуба «Эльбрус». В настоящий момент к ней уже присоединились 107 Лидеров России, которые стали наставниками для победителей и финалистов кубка «Управляй!», студенческой олимпиады «Я — профессионал», всероссийского конкурса «Доброволец России», конкурса «Моя страна — моя Россия», конкурса «Студент года». В будущем планируется охватить программой все конкурсы платформы, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Одна из программ платформы «Россия — страна возможностей» — это «Наставничество». В основе программы, связанной с образовательной деятельностью, конечно, лежат встречи наставников и наставляемых. Мы ожидаем, что интересные, талантливые, опытные люди, которые встретились в одном месте создадут новые успешные и вдохновляющие истории», — поделился Алексей Каспржак, ректор мастерской управления «Сенеж», заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей».

Программа направлена на поддержку, профессиональное и личностное развитие финалистов конкурсов платформы. Талантливые молодые люди получают профессиональные советы и могут в целом открыто и доверительно общаться с уже состоявшимися управленцами. В течение года наставникам и наставляемым предлагается обучение, методическая и организационная поддержка.

«Платформа «Россия — страна возможностей» объединяет 20 проектов. Это флагманский проект «Лидеры России», кубок «Управляй», студенческая олимпиада «Я — профессионал» и другие. Идеология, которая объединяет все эти проекты — это самореализация и развитие участников, используя различные образовательные технологии, такие, как заочное и очное обучение, форумные компании, дополнительное образование», — отметил руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО «Россия — страна возможностей», финалист конкурса «Лидеры России» Антон Сериков.

«Одной из технологий, которую мы реализуем, является «Наставничество». Например, в «Лидерах России» каждый из победителей получает своего наставника. Это ведущие руководители органов государственной власти, главы субъектов Российской Федерации, ректоры ведущих вузов или крупные состоявшиеся бизнесмены, которые делятся опытом и знаниями с победителями конкурса. Такую технологию мы перенесли на другие проекты нашей платформы. В этом смысле, у нас целый «каскад» наставничества: «Лидеры России» получают наставничество от первых лиц государства и передают этот и свой опыт победителям, финалистам других проектов платформы «Россия — страна возможностей», которые чуть младше себя. У меня, как у финалиста конкурса «Лидеры России», тоже есть подопечная, это девушка, которая победила в конкурсе «Студент года». Она реализует собственные общественные проекты и хочет получить опыт, узнать, как мы на всероссийском уровне реализуем большое количество проектов и конкурсов. Как наставники мы делимся этими знаниями, рассказывая и про ошибки, которые совершали, и про опыт, который получали в реализации проектов высокого уровня», — добавил Сериков.

Первая пилотная группа из 22 пар была сформирована в декабре 2018 года, в декабре 2019 года они встретятся, чтобы подвести итоги совместной работы. Вторая группа из 24 пар начала работать в марте 2019 года, подведение итогов промежуточной сессии которой состоялось 5 октября.

На установочной сессии для финалистов и победителей конкурса «Лидеры России» выступил тренер, бизнес-консультант, профессор МП Высшей Школы Экономики Леонид Кроль с темой лекции «Эмоциональный интеллект лидера. Коучинг как наставнический стиль управления». Леонид отметил важность установления доверительных отношений в диалоге через жесты, позы, мимику и паузы в речи. По его словам, самое ценное кроется в деталях.