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Известный блогер назвал худший город России 

Lenta.ru + ещё 7 31 минуту назад
Известный блогер назвал худший город России
Фото: РИА Новости
Российский блогер и путешественник Илья Варламов составил рейтинг лучших и худших городов России на основании собственных впечатлений. Видеоролик, в котором блогер рассказывает о позициях городов в списке, опубликован на его канале в YouTube.
Худшим в России Варламов счел расположенный в Краснодарском крае Адлер (формально входит в состав Сочи).
«Адлер — это самая жопа, по-моему, в России, — заявил блогер. — И не потому, что там хуже всего — конечно, есть места и похуже. В первую очередь за то, что люди — чиновники, жители — я не знаю, кто — инопланетяне, может быть, прилетели… Невероятно красивое место — и так это засрать, застроить этими многоэтажками, шалманами, гаражами». «Адлер — это ад, это кошмар, ужас», — подчеркнул Варламов.
На второе место с конца он поместил Читу (Забайкальский край), на третье — Йошкар-Олу (Марий Эл). В пятерке худших также оказались Уссурийск (Приморский край) и Махачкала (Дагестан).
Лучшими городами России в свою очередь блогер признал Екатеринбург, Казань, Севастополь, Воронеж, Псков, Красноярск, Белгород, Выборг, Хабаровск и Оренбург.
«Рейтинг очень субъективный и составлен на моих внутренних ощущениях, — пояснил Варламов в комментарии к видео. — Фактически я задавал себе вопрос: а хотел бы я жить в этом городе? В Севастополе, Пскове, Геленджике или Калининграде хотел бы, а вот в Махачкале или Омске — нет. Я учитывал состояние общественного транспорта, отношение жителей к своему городу, чистоту, архитектуру и многое другое».
Ранее в октябре был назван любимый европейский город россиян — таковым признан Тиват. Почти 7 процентов всех купленных авиабилетов в Европу за 2019 год пришлось на прибрежный курортный город Черногории. Авиаперелет туда и обратно из Москвы в среднем обходился россиянам в 22 тысячи рублей. На втором месте по популярности оказалась Прага, куда в 2019-м летало 4,8 процента путешественников, а на третьем — Барселона (2,8 процента).
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Комментарии5
Общество , Илья Варламов
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