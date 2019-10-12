Мать керченского стрелка сменила фамилию и переехала 

Мать Владислава Рослякова, устроившего стрельбу в политехническом колледже Керчи 17 октября 2018 года, сменила фамилию на девичью и не сообщает родственникам о новом месте жительства.
Бабушка Вячеслава, Галина Рослякова, рассказала, что не ходит к невестке и не знает, куда она переселилась, съехав с квартиры, в которой жила с сыном. Также она не знает, что женщина сделала с прахом своего сына, передаёт РИА Новости.
Исполняющий обязанности директора колледжа, в котором произошло массовое убийство, сообщил, что число жертв увеличилось до 21 — после длительного лечения скончалась преподаватель экономики Ольга Николаевна Грищенко.
Как писал News.ru ранее, аллея в память о жертвах стрельбы в Керченском политехническом колледже будет заложена в Керчи. Работа над воплощением проекта уже ведётся, сообщил глава администрации города Сергей Бороздин. По его словам, над эскизами работают несколько архитекторов из разных регионов страны.