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В Петербурге нашли аномально большую квартиру 

Lenta.ru 28 минут назад
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
Фото: ТАСС
Самая большая квартира Санкт-Петербурга выставлена на продажу за 650 миллионов рублей. Об этом говорится в предоставленных «Ленте.ру» материалах аналитиков «Авито Недвижимость».
Площадь квартиры — 539 квадратных метров, в ней семь комнат, расположенных на двух уровнях. Объект занимает первый этаж семиэтажного жилого дома. В квартире выполнен авторский дизайн с применением антикварной мебели.
Второе место по площади досталось 502-метровой квартире в одном из клубных домов центра города. В числе особенностей жилья — собственный лифт для автомобиля, а также 100-метровая гостиная со стеклянной стеной. Недвижимость продается за 138 миллионов рублей.
Третью строчку рейтинга заняла квартира площадью 492 квадратных метра. Жилье со свободной планировкой располагает панорамным видом на Неву. Продавец рассчитывает выручить за свою недвижимость 118 миллионов рублей.
Ранее один из петербургских риелторов рассказал о квартире из 58 комнат, долю в которой задумал продать один из его клиентов. Квартира возникла в результате приватизации и незначительной перепланировки бывшего общежития. Этим объясняется как значительное количество комнат в ней, так и тот факт, что жилье располагает единственной кухней и обеспечено санузлами из расчета один на четыре жилых помещения.
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Общество , Lenta.ru , Санкт-Петербург
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